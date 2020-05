Idee per il dopo, Wright: per ripartire sforzo di tutti

Penso che le aziende tecnologiche debbano aiutarci a uscire da quello che si prospetta un periodo di profonda depressione. Ad esempio, nonostante la miriade di critiche mosse nel corso degli anni tutti sono grati ad Amazon per aver tenuto in vita una serie di attività economiche in questo paese. Inoltre il tracciamento dei contatti e tecnologie simili possono essere cruciali nel tentativo di porre fine al contagio e di proteggerci dalla prossima malattia, ma in tutta onestà, abbiamo bisogno di tutte le grandi aziende da quelle farmaceutiche a quelle tecnologiche, abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti per far ripartire l'economia.