IFRD: Ecco le pesanti conseguenze sociali della pandemia

Un rapporto per indagare sui danni secondari della pandemia che dimostra come il Sars Cov 2 abbia sconvolto la vita di centinaia di milioni di persone, e non solo per le conseguenze sanitarie ma soprattutto per Le ricadute economiche e sociali di contagi, restrizioni e chiusure. "La platea è sicuramente quella di chi già era colpito dalla povertà, da altre catastrofi o crisi. Quindi quando noi pensiamo a paesi già colpiti da conflitti, dalle conseguenze del cambiamento climatico, dai disastri naturali o alle popolazioni vulnerabili come sono migranti e rifugiati, queste, sicuramente, sono quelle che hanno pagato il prezzo più alto. Però come abbiamo visto, in Italia e ancora di più nei paesi in via di sviluppo è anche quella che viene considerata la classe media ha pagato un prezzo altissimo al Covid, ai lock down ed ai confinamenti, che erano necessari per contenere la diffusione del virus." Nello studio realizzato per la federazione internazionale delle società di Croce e Mezzaluna Rossa è evidente come a pagare il prezzo più pesante siano state in donne e minori, con l'aumento esponenziale registrato a livello planetario delle violenze familiari oltre ad una contrazione drammatica nell'accesso all'istruzione scolastica. "Credo che, se noi vogliamo uscire da questa crisi, se vogliamo uscire realmente e superare le conseguenze indirette del Covid dobbiamo riflettere su iniquità della vaccinazione a livello globale." Al momento ci sono dunque paesi emergenti o in situazione di conflitto che non hanno raggiunto il 15% di persone vaccinate contro il Covid. "Queste conseguenze andranno avanti per decenni se non si interviene subito. Ecco perché mi auguro che l'organizzazione Mondiale del Commercio trovi una soluzione per condividere le tecnologie e fare in modo che tutti abbia accesso al vaccino.".