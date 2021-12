Il Covid nel mondo: continua a fare paura Omicron

II Governo aiuti New York, usando tutti gli strumenti possibili per fare guerra a Omicron. Il Sindaco Bill de Blasio, lancia un appello direttamente al Presidente Joe Biden: aumentare le forniture dei test Covid, aumentare le cure, usare tutti gli strumenti possibili, per questa ondata, conclude. Variante, che ha portato nello Stato della Grande Mela, il record quasi di 22mila contagi. E se invece, in Perù, è stato trovato il primo caso di contagio da Omicron, in Europa l'epicentro si conferma essere la Gran Bretagna, con altri nuovi 12mila casi nella giornata di domenica. Non è da meno l'Irlanda, mentre la Danimarca e l'Olanda, si preparano a un semi lockdown natalizio. Musei, teatri, cinema, chiusi per un mese e coprifuoco alle 23 in Danimarca. Più duro in Olanda, con tutto chiuso, eccetto i negozi essenziali. La Svizzera apre ristorante e centri fitness, solo a vaccinati e guariti. La Germania, per ora, esclude azioni immediate, ma introduce l'obbligo di quarantena, per chi torna dalla Gran Bretagna, anche se vaccinato. Strette invece sui cieli in Israele, che rende impossibile viaggiare verso altri 10 paesi, tra cui il nostro.