In Romania papere e galline nelle scuole contro il bullismo

In Romania, in una scuola del villaggio di Sindrilita, una gallina e un'anatra hanno visitato una classe. I due pennuti, accompagnate dai loro custodi, sono animali salvati da situazioni di maltrattamento. Gli animali sono stati presentati agli alunni per insegnare loro gentilezza ed empatia. Il progetto, che coinvolge circa 20 scuole nei dintorni di Bucarest, mira a ridurre il bullismo e a promuovere l’accettazione delle differenze. "Vedere gli animali in persona ha un impatto emotivo forte," ha detto la veterinaria Oana Vasiliu.