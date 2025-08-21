Incendi in Spagna, migliorano le condizioni a León

Mercoledì 20 agosto i vigili del fuoco francesi hanno collaborato con l’unità militare spagnola UME per contenere un incendio a Corporales, nella provincia di León. Le autorità hanno riferito che la situazione a Yeres, vicino al sito UNESCO di Las Médulas, è migliorata notevolmente, con il rischio sceso al livello minimo. Nonostante ciò, le fiamme hanno bruciato in 24 ore un’area pari a quella andata in fumo in tutto il 2024. La fine dell’ondata di calore e le piogge attese fanno sperare in un rapido contenimento, mentre oltre 3.400 militari e aiuti da sei Paesi europei supportano le operazioni.