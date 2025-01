Incidente aereo a Washington tra volo di linea ed elicottero

Silenzio e dolore all'aeroporto Reagan National di Washington dopo lo scontro sui cieli sopra il fiume Potomac tra un aereo di linea dell'American Airlines e un elicottero militare. Nella collisione sono morte numerose persone. Il recupero dei corpi delle vittime da parte dei 300 soccorritori è reso difficile dalle condizioni del luogo del disastro. L'acqua del Potomac è gelida, intorno a un grado oscura e torbida, come ha specificato il capo dei Vigili del Fuoco di Washington. "È una situazione molto complessa, le condizioni climatiche sono molto difficili per i soccorritori. Fa freddo, ci sono venti molto forti sul fiume, quindi stanno lavorando e stiamo facendo tutto il possibile per farvi stare al sicuro". Molti dettagli sull'incidente non sono ancora chiari e le indagini sono appena iniziate, sia quelle della National Transportation Safety Board che dell'Esercito. Ma il Presidente Trump ha già parlato: "La collisione si sarebbe dovuta evitare", ha detto, aggiungendo "l'aereo stava seguendo una traiettoria di avvicinamento perfetta verso l'aeroporto. L'elicottero si è diretto verso l'aereo, la notte era limpida e le luci sull'aereo erano accese" Quello dello scontro è uno degli spazi aerei più trafficati e sorvegliati del mondo. A pochi chilometri dalla Casa Bianca, dal Campidoglio e dal Pentagono. Le persone a bordo dell'aereo erano 64. Tre i soldati sull'elicottero Black Hawk. Diversi membri della comunità statunitense di pattinaggio artistico erano su quel volo insieme a numerosi pattinatori e allenatori russi. L'aereo della tragedia era un jet bimotore di fabbricazione canadese partito dal Kansas e diretto all'aeroporto Ronald Reagan, il più piccolo della capitale. L'FBI ha per ora escluso l'atto di terrorismo. Lo scontro è avvenuto verso le 21:00, ora locale, quando il jet regionale stava per atterrare, ma improvvisamente è diventato una palla di fuoco. I siti di tracciamento mostrano che l'aereo aveva modificato la sua traiettoria di avvicinamento alla pista. Inutile le indicazioni disperate allarmate della torre di controllo che chiedeva all'elicottero di passare dietro al jet. Pochi secondi dopo i due velivoli si sono scontrati. .