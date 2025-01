Incidente Washington, Vvf: condizioni molto difficili

alle otto e quarantotto di questa sera è stato suonato un allarme che ha dato il via ad una risposta regionale al alla notizia di un aereo che si era schiantato avvicinandosi all'aeroporto. Le prime unità sono arrivate sulla scena e hanno trovato un velivolo in acqua. Hanno iniziato un'operazione di soccorso. Al momento ci sono circa trecento soccorritori al lavoro, ma è una situazione molto complessa. Le condizioni climatiche sono molto difficili per i soccorritori. Fa freddo, ci sono venti molto forti sul fiume, quindi stanno lavorando e stiamo facendo tutto il possibile per farli stare al sicuro. .