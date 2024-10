Il ciclone Dana ha colpito la costa orientale dell'India, nello stato di Odisha, con venti che hanno raggiunto i 110 km/h. La tempesta ha causato l’abbattimento di alberi, interruzioni di corrente e allagamenti in alcune aree. Oltre mezzo milione di persone sono state evacuate in rifugi temporanei, mentre scuole e voli a Bhubaneswar, la capitale dello Stato, sono stati sospesi. La stagione dei cicloni in India e Bangladesh dura da aprile a dicembre e provoca spesso gravi danni.