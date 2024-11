Islanda, spettacolare eruzione vicino Reykjavik

Un vulcano vicino a Reykjavik, capitale dell'Islanda, ha eruttato per la decima volta in tre anni nella notte del 20 novembre, lanciando lava e fumo, secondo l'ufficio meteorologico islandese. I video mostrano l'attività vulcanica vista da una montagna vicina e da Vogastapi, nei pressi di Vogar. Le autorità avevano già avvisato di un'imminente eruzione, dopo l'ultima terminata a settembre. Le eruzioni della penisola di Reykjanes, a circa 30 km dalla capitale, non hanno finora causato disagi significativi al traffico aereo.