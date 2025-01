Israele, continuano le proteste dei familiari degli ostaggi

I familiari degli ostaggi israeliani continuano a protestare vicino al Ministero della Difesa a Tel Aviv, mercoledì 29 gennaio, alla vigilia del rilascio di tre ostaggi previsto per il 30 gennaio nell’ambito della tregua a Gaza. I manifestanti, con foto degli ostaggi, hanno ribadito che non si fermeranno finché tutti non saranno liberati. Israele rilascerà 110 detenuti palestinesi, tra cui 30 minori e 32 condannati all’ergastolo. Cinque cittadini thailandesi rapiti il 7 ottobre potrebbero essere liberati il 30 gennaio, secondo un funzionario israeliano.