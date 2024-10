Israele, intercettati 5 missili dal Libano su Haifa

Razzi lanciati da Hezbollah hanno fatto scattare allarmi in diverse zone del nord di Israele, tra cui Haifa, nella notte di domenica 13 ottobre. Le sirene e le esplosioni hanno allertato la popolazione, che ha cercato riparo nei rifugi antiaerei. L'esercito israeliano ha confermato di aver intercettato cinque missili provenienti dal Libano. In altre aree, come Kiryat Shmona, vicina al confine con il Libano, il sistema di difesa Iron Dome è stato attivato. Hezbollah ha affermato di combattere contro le forze israeliane nel villaggio di Ramya, nel sud del Libano.