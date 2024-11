Josh Stein è il primo governatore ebreo del North Carolina

Il democratico Josh Stein ha vinto la corsa a governatore della Carolina del Nord, battendo il repubblicano Mark Robinson, la cui candidatura è implosa dopo un rapporto della CNN secondo cui si sarebbe definito un "nazista nero" e avrebbe rilasciato altre dichiarazioni offensive su un sito web pornografico. Robinson, vicegovernatore dello stato del sud, ha negato le accuse e ha intentato una causa per diffamazione contro la CNN. Prima che scoppiasse lo scandalo a settembre, Robinson aveva ricevuto l'appoggio del candidato repubblicano alla presidenza Donald Trump che lo aveva elogiato definendolo "Martin Luther King sotto steroidi", per poi prenderne le distanze. Stein, procuratore generale dello Stato, sarà il primo governatore ebreo della Carolina del Nord. Ha affermato che darà priorità all'aiuto alla parte occidentale dello Stato per la ripresa dopo che l'uragano Helene ha devastato la regione a settembre, e ha proposto di investire di più nell'istruzione pubblica. .