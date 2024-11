La Kamala texana che sfida i trumpiani in casa

Elezioni per la Camera Statale del Texas, settimo distretto. Qui i repubblicani vincono a tavolino da trent'anni, perché nessun democratico ha avuto il coraggio di sfidarli. Ora ci prova una candidata, donna e nera, Marlena Cooper. Il distretto in cui corre Marlena Cooper è quello tristemente noto per il raid razzista di Longview, nel 1919. Marlena ha comprato casa in un quartiere da cui sua nonna era stata allontanata perché compreso in una zona esclusivamente bianca. Una piccola Kamala, quindi? Una grande Marlena, piuttosto. Secondo Marlena, Kamala ce la farà.