Leone XIV: "Matrimonio canone vero amore tra uomo e donna"

"La famiglia formata da uomo e donna ripete Papa Leone XIV, sia il fondamento della vita". In piazza San Pietro per il Giubileo di famiglie, bambini, anziani, nonni, ribadisce la sua direzione in questo senso. "Il matrimonio non è un ideale, ma il canone del vero amore tra l'uomo e la donna, amore totale, fedele, fecondo. Mentre vi trasforma in una carne sola, questo stesso amore vi rende capaci, a immagine di Dio, di donare la vita. perciò vi incoraggio ad essere per i vostri figli esempi di coerenza, comportandovi come volete che loro si comportino, educandoli alla libertà mediante l'obbedienza, cercando sempre in essi il bene e i mezzi per accrescerlo. E voi figli, siate grati ai vostri genitori". Educati alla libertà, esempi di vita, Papa Leone ai genitori indica la via, una via complicata che richiama la coerenza e ai figli suggerisce la gratitudine. "Il mondo ha bisogno dell'alleanza coniugale per superare le forze che disgregano le relazioni e le società, dice Papa Leone davanti a genitori, figli, nonni, anziani. Viviamo grazie a una relazione libera e liberante d'umanità", sottolinea in una piazza San Pietro piena. "L'unità della famiglia può essere segno di pace, quella stessa pace che torna a chiedere durante il Regina Coeli "La Vergine Maria benedica le famiglie e le sostenga nelle loro difficoltà. Penso specialmente a quelle che soffrono a causa della guerra, in Medio Oriente, in Ucraina, in altre parti del mondo. La madre di Dio ci aiuti a camminare insieme sulla via della pace. .