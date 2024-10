Libano, Crosetto: "Israele ci aiuti a rafforzare Unifil"

La missione Unifil in Libano non solo va rafforzata, ma supportata e allo stesso tempo vanno rafforzate e rese credibili le forze armate libanesi. Per dirla in una battuta servono nuove regole di ingaggio che puntino a modificare e rafforzare la risoluzione 1701 che è datata 2006 non solo vanno prese in modo unanime e condiviso, devono essere sempre fatte rispettare. A Israele diciamo con la schiettezza come si fa tra amici: "Aiutateci a rafforzare gli Unifil e le forze armate libanesi per poter svolgere il loro mandato e poter fare in modo pacifico ciò che voi avete iniziato a fare adesso con le armi".