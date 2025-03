Venerdì 21 marzo migliaia di cittadini e artisti sono scesi in piazza a Lima dopo l’uccisione del cantante Paul Flores, colpito a morte su un bus da una banda criminale. Gruppi musicali hanno aderito alla protesta con l’hashtag “#wedontwanttodie”. Il Parlamento ha rimosso il ministro dell’Interno Santivanez per non aver gestito l’emergenza. Il governo ha dichiarato lo stato d’emergenza e rafforzato i controlli di polizia.