Lula consegna a Mujica il massimo onore presidenziale

l presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva ha premiato l'ex presidente uruguaiano José "Pepe" Mujica con l'Ordine della Croce del Sud, il più alto riconoscimento presidenziale del Brasile, giovedì 5 dicembre. Durante una cerimonia nella fattoria di Mujica vicino Montevideo, Lula ha definito Mujica "il presidente più straordinario" che abbia mai conosciuto. Mujica, 89 anni, noto per riforme storiche come la legalizzazione del matrimonio egualitario e della cannabis, ha ricevuto il premio per il suo impegno per l'America Latina.