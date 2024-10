Sabato 26 ottobre, manifestanti di destra si sono radunati a Londra in vista di una marcia contro l’immigrazione, scandendo “Tommy Robinson libero”. È stato schierato un forte contingente di polizia, ma Robinson non sarà presente, essendo in custodia per oltraggio alla corte. Intanto, attivisti antirazzisti terranno una controprotesta all'altra estremità di Whitehall.