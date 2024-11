Mattarella incontra presidente cinese Xi Jinping a Pechino

L’8 novembre si è svolta la visita di Stato del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in Cina. Durante l’incontro con il presidente cinese Xi Jinping, ha sottolineato l'importanza del dialogo tra i Paesi come via per evitare un ritorno a blocchi contrapposti, promuovendo un multilateralismo basato su regole condivise. Mattarella ha ribadito la storica relazione tra Italia e Cina e il desiderio di mantenerla collaborativa e costruttiva. A coronamento della visita, i due Paesi hanno firmato dieci accordi su cultura, cinema e concorrenza.