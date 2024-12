Medioriente, Borrell: una soluzione stabile richiede unità da parte della Ue

La situazione sta cambiando gli equilibri e il potere originale, e la cosa sta già avvenendo. In questo meeting, "Le Grand Continent", parleremo, in una sessione apposita, delle sfide dell'area Mediterranea. L'area Mediterranea include il Medioriente, la Giordania, il Libano e sicuramente anche la Palestina. La situazione umanitaria a Gaza è una catastrofe. Questo cambierà il bilancio dei poteri, gli equilibri nel Medioriente. Quando ero in carica non siamo riusciti ad assumere una posizione comune e purtroppo le Nazioni Unite a volte hanno visto il voto contrario al cessate il fuoco. E quando non si è uniti non si è rilevanti, non si ha peso. Noi siamo i più grandi fornitori di aiuti umanitari ma il sostegno umanitario non è abbastanza. Quello di cui c'è bisogno è una soluzione politica, e la soluzione politica implica una forte unità da parte dell'Unione Europea, e questo non è il caso.