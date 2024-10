Medioriente, gli ultimi istanti di Sinwar nelle immagini IDF

Israele non ha voluto lasciare dubbi, interrogativi, incertezze sulla fine di Yahya Sinwar, il numero 1 di Hamas morto dopo essere stato braccato dalla IDF nei vicoli di Tal Assultan a sud della Striscia di Gaza, ucciso da una cannonata esplosa da un mercavak che aveva individuato il suo ultimo nascondiglio. La versione è corroborata dalle immagini di Sinwar ferito come viene evidenziato dei sistemi di identificazione antropometrica. Sono immagini spoglie senza colori né audio quelli del drone inviato all'interno del palazzo; si vede la figura impolverata, accasciata su una sedia con un bastone in mano. Poi l'inutile e definitivo gesto stizzito verso il piccolo velivolo che lo sta riprendendo. Stiamo assistendo agli ultimi istanti di vita dell'uomo più ricercato dal Mostad, il capo di Hamas Yahya Sinwar che sta morendo per una ferita al cranio. Per fugare ogni dubbio il servizio stampa dell'Esercito Israeliano ha rilasciato molto immagini utili a ricostruire quel che è accaduto. In queste, si vede una figura affacciarsi nel riquadro di una finestra. È qui che si era nascosto Yahya Sinwar dopo essersi separato dai suoi due uomini di scorta che avevano tentato di attirare l'attenzione del commando israeliano su di loro. Inutilmente. Come si vede in quest'altra sequenza, questo è il gruppo delle leve ufficiali che ingaggiano lo scontro a fuoco inconsapevole che chi sta rispondendo ai loro proiettili è uno degli uomini più ricercati da Israele. E questo è il colpo del carro armato Merkava che ha provocato il crollo da cui si è staccato il detrito che ha trafitto il cranio del numero 1 di Hamas. A conferma della correttezza della ricostruzione, il comandante delle forze israeliane Herzi Halevi si è fatto portare a Tal Assultan accompagnato dagli allievi ufficiali che hanno compiuto il Raid. Si è fatto riprendere mentre si faceva raccontare l'accaduto. Infine, ecco di nuovo Sinwar con la sua famiglia che secondo quanto sostiene Israele poche ore prima del Raid dal 7 ottobre si nasconde nei tunnel consapevole che finché sarà rintanato lì sarebbe stato irraggiungibile. Infatti, è stato ucciso mentre la fuori in fuga all'esterno. Come lo abbiamo visto, perché era uscito, forse non lo sapremo mai.