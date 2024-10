A Maputo, in Mozambico, decine di manifestanti si sono riuniti per protestare contro i risultati delle recenti elezioni che vedono in vantaggio l’attuale governo Ferimo, a capo del Paese dal 1975. La polizia ha aperto il fuoco e lanciato gas lacrimogeni contro i manifestanti ferendo due giornalisti e una guardia di sicurezza presenti sul posto.