Le forti piogge del 19 ottobre hanno provocato danni e allagamenti a Roswell, New Mexico. Le strade della città si sono trasformate in fiumi. Una persona è morta e centinaia sono state soccorse, secondo la Guardia Nazionale dello Stato. Il Servizio Meteorologico Nazionale ha emesso un'allerta per inondazioni improvvise su tutto il New Mexico, avvertendo di ulteriori rischi nelle ore successive.