A New Orleans un conducente si è gettato sulla folla con il suo pick up uccidendo almeno 10 persone e ferendone altre 35. Una volta sceso dal veicolo, l’uomo ha iniziato a sparare contro i passanti ed è rimasto ucciso durante uno scontro con la polizia. L’Fbi e le autorità di New Orleans hanno avviato un’indagine per terrorismo. .