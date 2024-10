"Non sei il nostro re!". Lo ha gridato Lidia Thorpe, senatrice e attivista per i diritti degli indigeni, a Re Carlo III, poco dopo un suo discorso al Parlamento australiano. La senatrice indipendente è stata immediatamente fermata dalla sicurezza e allontanata dall'aula. Thorpe, che ha partecipato ad alcune proteste contro la visita del re, è nota per le sue posizioni radicali sui diritti dei popoli indigeni.