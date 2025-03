Papa Francesco, lettera di auguri di Mattarella

Papa Francesco continua a migliorare, il pontefice ha sospeso la ventilazione meccanica non invasiva e ridotto anche la necessità dell'ossigenoterapia ad alti flussi. Negli ultimi giorni i medici hanno registrato anche progressi nella fisioterapia motoria e respiratoria. Per la prima volta dal suo ricovero, il 14/02 ha concelebrato la messa nella cappella al decimo piano del Gemelli. Ogni giorno Bergoglio dedica del tempo al lavoro. Nel testo della catechesi per l'udienza generale scrive, "La vita sta nella capacità di cambiare per trovare un nuovo modo di amare. I cambiamenti a volte spaventano. Solo guardando in faccia quello che ci fa paura possiamo cominciare ad essere liberati". In occasione del dodicesimo anniversario della messa di inaugurazione del pontificato di Papa Francesco, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella gli ha voluto mandare un messaggio nel quale evoca lo scenario in cui stiamo vivendo. "Mentre a livello internazionale sembrano affievolirsi le regioni del diritto e di una corretta articolazione della convivenza tra gli Stati, scrive il Presidente, la sua voce è e resta più che mai necessaria". Mattarella poi, nell'esprimere la viva gratitudine di tutto il paese nei confronti del vescovo di Roma, gli rinnova sinceri auguri di ogni benessere nella prosecuzione del pontificato e di pronta guarigione. .