Papa Francesco, lievi miglioramenti. Angelus solo un testo

Lievi miglioramenti per Papa Francesco, mentre prosegue la convalescenza a casa Santa Marta, si registrano miglioramenti nella parola e nel respiro. La sala stampa della Santa Sede fa sapere che il Papa continua la terapia farmacologica, quella motoria e respiratoria. È stato diminuito in quantità l'ossigeno ad alti flussi. Le analisi del sangue fatte in settimana vengono definite nella norma, e l'umore del pontefice che non riceve visite ma è circondato solo dagli stretti collaboratori e dal personale medico è buono. Lavora e viene informato di tutto, Bergoglio, prega per le vittime del violento terremoto, si dice profondamente addolorato per la perdita di vite umane e per la diffusa devastazione causata dal terremoto in Myanmar e Thailandia. Il quadro descritto è dunque miglioramento, seppur lieve, ma nessuna decisione è stata ancora presa per le celebrazioni pasquali, mentre per l'Angelus di domenica è previsto per la settima volta consecutiva, un testo diffuso e non pronunciato. .