Papa Francesco trascorre in ospedale il 12esimo anniversario di pontificato

La situazione è stazionaria, il quadro è complesso, serve tempo per il recupero delle energie. Così la sala stampa vaticana nell'aggiornamento sulle condizioni di Papa Francesco. Il quadro, spiegano fonti, non può cambiare da un giorno all'altro, soprattutto considerata la sua età. Serve pazienza, dicono in Vaticano. Anche i medici stanno aspettando e hanno grande cautela in relazione alla tempistica per le dimissioni. Ma per il Papa è stato un giorno importante. Era la sera del 13 marzo 2013 quando dal comignolo della Cappella Sistina uscì l'attesa fumata bianca dopo cinque scrutini i Cardinali avevano scelto il nuovo Papa "Frateli e sorelle grazie tante dell'accoglienza". Pochi minuti dopo, sul balcone della Basilica di San Pietro si affacciava José Maria Bergoglio, Papa Francesco venuto dall'Argentina. Per lui in questi giorni sono arrivate a Roma tante persone. Anche Orsola, amica di famiglia del Pontefice. "Mi ricordo il 13 marzo 2013. Io ero tornata dall'Argentina con una mia amica e alla sera abbiamo avuto la bellissima notizia Jorge Mario Bergoglio Papa. Ogni anno il 13 marzo se posso, vengo in pellegrinaggio a Roma". Centinaia i messaggi arrivati da scuole, associazioni, istituti religiosi, bambini, ragazzi. Il personale sanitario del Gemelli che ha portato una torta con le candeline per celebrare i 12 anni di pontificato sono state celebrate diverse messe solamente nella Capitale, al Gemelli, a Sant'Apollinare e nella Chiesa di Santa Maria Addolorata, dove si è accolta la comunità argentina. "Sono arrivato qua oggi perché volevo fare una meditazione per il Papa". Con che spirito si viene qua questa sera? "Con amore, con amore con la fede, quella vera, quella che viene dal cuore e dall'anima". "Il Papa sta migliorando, credo. Dobbiamo avere fiducia in questa cosa". "L'unico che può fare qualcosa per il Papa è Dio". .