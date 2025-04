Domenica 13 aprile migliaia di persone hanno invaso le strade di Bangkok per celebrare il Capodanno thailandese, noto come Songkran. Armati di pistole ad acqua, turisti e locali hanno festeggiato tra schizzi e musica in un clima rovente da 36 gradi. Nonostante i timori legati al recente sisma in Myanmar, l’afflusso è rimasto alto. Il governo conferma l’obiettivo di 38 milioni di turisti nel 2025. Songkran segna la fine della stagione secca e l’inizio del nuovo anno agricolo.