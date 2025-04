Domenica 13 aprile Papa Francesco è apparso in Piazza San Pietro per la Domenica delle Palme. In sedia a rotelle, l’88enne pontefice ha salutato i fedeli e augurato “Buona Settimana Santa”. Francesco è ancora in convalescenza per una polmonite bilaterale, dopo 38 giorni di ricovero. Giovedì 10 aprile aveva fatto una visita non annunciata alla Basilica di San Pietro. Si tratta della sua seconda apparizione pubblica dopo le dimissioni dall’ospedale.