Circa 650 persone di origine turca sono scese in piazza a Berlino domenica 13 aprile in una manifestazione per protestare contro l’“autocrazia in Turchia” e l’arresto del sindaco di Istanbul Ekrem Imamoglu. La manifestazione, organizzata da 28 associazioni turche riunite nella “Piattaforma di Berlino per la democrazia in Turchia”, ha denunciato quello che definiscono un “colpo di Stato” politico da parte di Erdogan. In Germania vivono circa 3 milioni di persone di origine turca.