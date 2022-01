Papa: Stop femminicidi. Violenza su donne è oltraggio a Dio

Primo giorno dell'anno, festa di Maria Santissima Madre di Dio e Giornata Mondiale della Pace. Francesco celebra messa nella Basilica cuore del cristianesimo e si immedesima con quello che deve aver provato la Madonna. Una giovane ragazza che dopo l'annuncio di gloria dell'angelo, partorirai il figlio di Dio, vive invece l'umiliazione e il pericolo di rimanere incinta senza marito e poi di partorire nella desolante povertà di una stalla. Lei non si ribella, bensì medita tutto questo nel suo cuore. Con una fede adulta sa superare il passaggio tra l'ideale e il reale. Ed è proprio questo lo sguardo delle madri, per esempio quelle che seguono un figlio malato o in difficoltà, che mentre piangono sanno infondere motivi per sperare. Le madri superano ostacoli e conflitti, infondono pace. La chiesa è donna e madre e fare violenza a una donna, conclude Francesco con un monito che risuonerà a lungo anche fuori dal recinto cattolico, è oltraggiare Dio. "Diamoci da fare tutti per promuovere le madri e proteggere le donne. Quanta violenza c'è nei confronti delle donne. Basta. Ferire una donna è oltraggiare Dio, che da una donna ha preso l'umanità." All' angelus, Francesco dice che viviamo ancora tempi incerti e difficili a causa della pandemia e tanti sono intimoriti dal futuro. Ma se diventiamo artefici di fraternità e di pace il mondo cambia. Poi ringrazia il Presidente Mattarella per le parole che gli ha rivolto nel messaggio di fine anno e fa gli auguri a tutti gli italiani. "Buon anno.".