Patrick Zaki, 14 mesi di detenzione

7 febbraio 2020, all'aeroporto del Cairo atterra un volo proveniente da Bologna. Su quell'aereo c'è Patrick Zaki, studente del master erasmus mundus in studi di generi e delle donne. Appena arrivato in Egitto in visita alla famiglia viene fermato in nome di un mandato di arresto emesso nel settembre 2019. Per 20 ore si perde ogni sua traccia, notizie di lui arrivano il giorno dopo dal carcere di Mansoura, qui inizia la detenzione preventiva. Cinque capi d'accusa sulla base di alcuni post pubblicati su Facebook da un account che secondo i suoi legali non è il suo: tra cui minaccia alla sicurezza nazionale e propaganda terroristica. Rischia 25 anni di reclusione. Immediate le reazioni da Bologna e da tutta Europa, con attivisti che chiedono la scarcerazione. 5 marzo 2020, lo studente viene trasferito a Tora, nel carcere di massima sicurezza alla periferia del Cairo. A Bologna, accanto allo striscione "verità per Giulio regeni", compare la scritta "libertà per Patrick Zaki". Il 26 luglio il giovane studente compare per la prima volta davanti a un giudice. La sentenza è deludente: dovrà rimanere in carcere per altri 45 giorni, e sarà così per ogni udienza, la custodia viene prorogata ogni volta. Mentre gli studenti da tutta Europa gridano per farlo tornare libero, dalla cella di Zaki Il silenzio è interrotto solo da poche lettere. L'ultima indirizzata alla sua famiglia poco prima di Natale: "sto male, mi tengono qui senza motivo". Da quel messaggio sono passati altri quattro mesi, 14 in tutto da quando Patrick è prigioniero nel suo Paese.