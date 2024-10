Perù, ex presidente Toledo condannato a 20 anni

L'ex presidente peruviano Alejandro Toledo è stato condannato a 20 anni e sei mesi di carcere per aver accettato tangenti dal gigante brasiliano delle costruzioni Odebrecht. Toledo, che ha governato il Perù dal 2001 al 2006, è stato giudicato colpevole di aver preso 35 milioni di dollari in cambio di favori per la costruzione di una strada strategica. Il verdetto segna la prima condanna di alto profilo in Perù legata allo scandalo di corruzione Lava Jato, che ha coinvolto numerosi leader latinoamericani. Toledo ha negato le accuse durante il processo.