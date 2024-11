Giovedì 14 novembre, il Re Carlo ha festeggiato il suo 76° compleanno con una giornata ricca di tradizioni e impegni sociali. Dopo i tradizionali saluti di cannone a Green Park e alla Torre di Londra, Carlo ha inaugurato i primi centri del "Coronation Food Project", destinati a combattere lo spreco alimentare. Il re ha incontrato i volontari e partecipato a un'iniziativa per trasformare cibo in eccedenza in pasti solidali .