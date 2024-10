Re Carlo ha inaugurato ufficialmente il nuovo "King's Garden" a Samoa, durante la sua visita al Paese del Pacifico per il Commonwealth Heads of Government Meeting (CHOGM). Il giardino si trova nei pressi del museo di Robert Louis Stevenson ad Apia, dove il sovrano ha piantato un albero autoctono. La visita a Samoa prevede anche un ricevimento con i leader del Commonwealth, prima della partenza del re e della regina prevista per sabato 26 ottobre.