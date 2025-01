Regno Unito, scoperte centinaia di orme di dinosauri

Ricercatori hanno scoperto centinaia di impronte di dinosauri risalenti al Giurassico medio in una cava a Oxfordshire, in Inghilterra. Le impronte includono quelle di Megalosaurus, un predatore lungo nove metri, e di sauropodi erbivori come Cetiosaurus, parenti del Diplodocus, lunghe fino a 18 metri. Tra le cinque piste trovate, una misura oltre 150 metri, il che fa supporre interazioni tra carnivori ed erbivori. La scoperta è considerata il più grande sito di impronte di dinosauri nel Regno Unito e uno dei più grandi al mondo, con oltre 200 tracce scoperte durante uno scavo a giugno.