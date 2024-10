I servizi segreti sudcoreani hanno rivelato che la Corea del Nord ha inviato circa 1500 soldati nel territorio russo per essere schierati sul fronte ucraino. In un anno la Corea del Nord ha rifornito la Russia con circa 13mila container di munizioni, artiglieria e vari tipi di missili. Il suo eventuale coinvolgimento sul campo in Ucraina rappresenterebbe il primo grande conflitto della Corea del Nord dalla guerra del 1953.