Siccità Iran, Pezekshian: senza acqua entro settembre

00:01:48 min
|
1 ora fa

L'Iran rischia di rimanere senz'acqua entro settembre, parole drammatiche rilasciate pochi giorni fa dal presidente Pekan, che descrivono una crisi idrica senza precedenti, una vera e propria bancarotta dell'acqua che minaccia la vita quotidiana di milioni di cittadini e mette in ginocchio la capitale Teheran. Le dighe principali, simbolo di sicurezza e sviluppo sono quasi vuote, la diga e le altre grandi opere idriche contengono solo il 16 percento della loro capacità. Nella capitale le riserve sono dimezzate rispetto alla media stagionale. In molte province i blackout idrici durano giorni interrompendo la vita quotidiana e le attività produttive. La causa però non è solo climatica, già dal 2020 una siccità triennale colpisce l'Iran, amplificata dal cambiamento climatico, ma la radice più profonda e politica, decenni di gestione dissennata, trivellazioni incontrollate, politiche agricole inefficaci. Il lago Urmia ha perso il 95% del suo volume. Durante le ondate di calore, la domanda elettrica supera le e industrie. L'assenza di elettricità rende più difficile pompare l'acqua aggravando ulteriormente la crisi. Il malcontento è cresciuto sulla questione da Teheran alle province più remote, dove la popolazione è scesa in piazza nel corso degli anni per rivendicare il diritto all'acqua e all'elettricità sale la tensione sociale, mentre il regime viene accusato di aver dilapidato risorse nel programma nucleare nel sostegno ai proxy, trascurando infrastrutture vitali. Oggi l'Iran è un bivio senza interventi immediati, senza riforme strutturali. Impegnato su diversi fronti nella crisi mediorientale, la siccità rischia di trasformarsi in una crisi sociale ed economica senza precedenti, con conseguenze dirette sulla stabilità del paese e sulla leadership del regime. Gianluca Ales, Sket G 24. .

Guerra Medioriente, Idf colpisce ospedala a Khan Younis: almeno 20 vittime tra cui 5 giornalisti
mondo
Idf colpisce ospedale: 20 vittime tra cui 5 giornalisti
00:02:15 min
| 1 ora fa
Territori palestinesi e israele: la cronostoria dal 1922
mondo
Territori palestinesi e israele: la cronostoria dal 1922
00:02:49 min
| 3 ore fa
Incendi in Spagna, 4.700 ettari colpiti in Galicia
mondo
Incendi in Spagna, 4.700 ettari colpiti in Galizia
00:01:00 min
| 2 ore fa
Timeline, le difficoltà dell'incontro tra Zelensky e Putin e il progetto "Domus Europa"
mondo
Timeline, le difficoltà dell'incontro tra Zelensky e Putin e il progetto "Domus Europa"
00:30:02 min
| 4 ore fa
Timeline, l'attacco israeliano contro l'ospedale Nasser a Khan Yunis
mondo
Timeline, l'attacco israeliano contro l'ospedale Nasser a Khan Yunis
00:21:14 min
| 5 ore fa
Colombia, scoperta comunità preistorica di 6000 anni fa
mondo
Colombia, scoperta comunità preistorica di 6000 anni fa
00:01:00 min
| 4 ore fa
Il Donbas al centro delle trattative sulla pace in Ucraina
mondo
Il Donbas al centro delle trattative sulla pace in Ucraina
00:02:28 min
| 6 ore fa
ERROR! FLUT2508007ERROR! FLUT2508007
mondo
Yemen, attacco israeliano su Sana'a: ci sono morti e feriti
00:01:00 min
| 5 ore fa
ERROR! FL COLOMBIAERROR! FL COLOMBIA
mondo
Gaza, drone israeliano attacca Khan Younis: morti 5 reporter
00:01:00 min
| 5 ore fa
Gaza, un secondo attacco colpisce l'ospedale di Khan Younis
mondo
Gaza, un secondo attacco colpisce l'ospedale di Khan Younis
00:00:40 min
| 7 ore fa
Gaza, carri armati e soldati israeliani al confine
mondo
Gaza, carri armati e soldati israeliani al confine
00:00:40 min
| 9 ore fa
ERROR! FL KASHNIKOVERROR! FL KASHNIKOV
mondo
Kalashnikov scoperto dai carabinieri a Marina di Gioiosa
00:01:00 min
| 9 ore fa
