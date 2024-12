Siria, delegazione Usa incontra nuovo leader damasco

Ahmed al-Shar il leader dei ribelli siriani meglio conosciuto con il suo nome di battaglia Al-Jolani ribadisce alla stampa straniera che solo i siriani decideranno il futuro della Siria, la cui giurisdizione sarà disegnata da future commissioni costituzionali ed eventualmente sottoposte al giudizio dei cittadini. I temi dell'inclusione della rappresentanza della nuova Siria sono sotto lo scrutinio delle principali potenze occidentali in prima fila gli Stati Uniti. Una delegazione statunitense ha infatti visitato Damasco per la prima volta dal 2011 per incontrare i rappresentanti civili e ovviamente la nuova leadership politica. Un incontro definito positivo numerose fonti hanno confermato che si è discusso anche della fine delle sanzioni internazionali contro la Siria e la rimozione del gruppo islamista Hayat Tahrir al-Sham dalla lista delle organizzazioni riconosciute come terroriste dagli Stati Uniti. Parallelamente all'incontro diplomatico a Damasco gli Stati Uniti hanno confermato di aver bombardato l'Est del Paese uccidendo due membri di ISIS. Il timore americano condiviso con molti Paesi occidentali è che vengano infatti liberati migliaia di jihadisti dalle carceri siriane con un possibile ritorno della minaccia del Califfato. Anche Israele ha guardato con attenzione all'incontro di Damasco giacchè Tel Aviv e Washington vogliono assicurarsi che la Siria non ritorni ad essere uno Stato ostile ad Israele il cui esercito nel frattempo ha consolidato la sua presenza militare oltre la zona demilitarizzata e si trova ormai nei villaggi dell'entroterra siriano. La popolazione locale ha protestato contro l'esercito israeliano che ha reagito con colpi di arma da fuoco lasciando ferito un manifestante. Il Segretario Generale dell'ONU Guterres ha chiesto ad Israele di interrompere questa nuova occupazione territoriale che viola l'accordo sul disimpegno firmato dai due Paesi nel 1974.