A Pobra do Caramiñal, in Galizia, centinaia di cittadini hanno protestato contro la creazione di un impianto di cellulosa da parte della società portoghese Altri. La manifestazione ha coinvolto persone via terra e anche oltre 500 imbarcazioni, riunite per quella che gli ambientalisti hanno definito una delle iniziative più dannose degli ultimi decenni in Galizia.