Sud Corea, altra manifestazione solidale al presidente Yoon

Sostenitori del presidente sudcoreano destituito Yoon Suk Yeol si sono radunati in massa fuori dal tribunale distrettuale occidentale di Seul sabato (18 gennaio), mentre Yoon partecipava a un’udienza per contestare la richiesta degli inquirenti di estendere la sua detenzione. Alcuni manifestanti hanno brandito cartelli e bandiere sudcoreane e statunitensi, dichiarando illegale l’inchiesta sul decreto marziale del 3 dicembre. Altri si sono riuniti a Gwanghwamun Square per una manifestazione in suo sostegno.