Svezia, in corso il restauro del vascello centenario Vasa

Il Vasa, celebre nave da guerra del XVII secolo affondata a Stoccolma e recuperata nel 1961, è al centro di un intervento urgente per preservarne la struttura indebolita. La nave, ora esposta in un museo a Stoccolma, mostra segni di degrado del legno, che sta compromettendo la stabilità del supporto. A partire da aprile, è iniziata la costruzione di un nuovo sistema di sostegno in acciaio, mirato a prevenire movimenti dannosi. Il progetto, che sarà completato entro il 2028, coincide con il 400° anniversario del varo della nave.