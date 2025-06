Sabato 31 maggio migliaia di israeliani sono scesi in piazza a Tel Aviv per chiedere un cessate il fuoco a Gaza. I manifestanti hanno esposto bandiere e foto degli ostaggi ancora detenuti. Hamas ha accettato in linea di principio una tregua di 60 giorni e il rilascio di 28 ostaggi, in cambio della liberazione di oltre 1.200 prigionieri palestinesi. Trump ha dichiarato che l’accordo è vicino, mentre il governo Netanyahu non ha ancora commentato.