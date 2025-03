Terremoto Bangkok, crolla grattacielo: persone intrappolate

Una scossa di terremoto 7.7 ha colpito il Myanmar, come rilevato dall'istituto geosismico statunitense, Usgs. L'epicentro è stato individuato a 16 km a Nord-Ovest di Saigang, nel centro del Paese. Una seconda forte scossa - di magnitudo 6.4 - si è verificata dopo il sisma principale. Ci sono vittime. La terra ha tremato anche nel Nord della Thailandia, fino alla capitale Bangkok, dove un grattacielo di 30 piani in costruzione è crollato. Sono almeno 43 i lavoratori dispersi sotto alle macerie. Il primo ministro, Paetongtarn Shinawatra, ha dichiarato lo stato d'emergenza per Bangkok.