Le autorità greche hanno messo in allarme i cittadini di Santorini dopo che, in soli tre giorni, circa 200 scosse di terremoto, alcune delle quali di magnitudo 4.5, hanno colpito il territorio dell’isola. Mentre nelle vicine Amorgos, Anafi e Ios è stata imposta la chiusura delle scuole, i residenti di Santorini hanno affollato le agenzie di viaggio alla ricerca di voli e traghetti per lasciare l’isola.