Venerdì 28 marzo sono sbocciati i primi ciliegi a Ueno Park, uno dei luoghi simbolo di Tokyo per l’hanami, la tradizione giapponese che celebra la primavera con picnic sotto gli alberi in fiore. Residenti e turisti si sono radunati per godersi l’atmosfera. Ma piogge in arrivo potrebbero accorciare la stagione. Intanto, i cambiamenti climatici preoccupano per l’impatto sulla fioritura futura.