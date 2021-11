Persone in fuga nella metropolitana di Tokyo, dove una persona, vestita come Joker, avrebbe attaccato con un coltello alcuni passeggeri nei pressi della stazione Kokuryo. Secondo quanto riportato dalle forze dell'ordine ci sarebbero 17 feriti. In uno dei vagoni è anche scoppiato un incendio, come si vede nel video. L'uomo è stato arrestato e accusato di tentato omicidio. Credit: siz33 via Storyful.