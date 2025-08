Trump: ciò che succede a Gaza è terribile. Hamas ruba cibo

Nessun negoziato finché non cessa la fame a Gaza, è l'ultimatum arrivato dai negoziatori di Hamas e mediatori di Doha in Qatar, accusati di essere complici insieme all'Egitto della crisi umanitaria alimentata da Israele nella striscia. Il gruppo armato ribadisce che non tornerà al tavolo dei negoziati finché gli aiuti non entreranno in quantità sufficiente, mentre Medici Senza Frontiere avverte che i lanci aerei di provviste su Gaza sono inutili e dannosi. A controllare l'andamento della distribuzione degli aiuti nella striscia, ci sarà anche l'inviato speciale degli Stati Uniti, Steve Witkoff, atteso nelle prossime ore proprio a Gaza. La visita di Witkoff arriva all'indomani dell'incontro avvenuto a Gerusalemme con il premier israeliano Benjamin Netanyahu per rilanciare colloqui di tregua e giudicato positivo dalla Casa Bianca. Se gli Stati Uniti restano saldamente al fianco di Israele, tra i paesi occidentali si fa strada una linea diversa. Dopo Francia, Canada e Regno Unito, anche Portogallo e Malta hanno annunciato l'intenzione di riconoscere lo stato di Palestina all'assemblea dell'ONU il prossimo settembre, apertura anche in Belgio e in Finlandia, dove i rispettivi leader si dicono pronti ad approvare il riconoscimento se proposto in sede di governo. La svolta più significativa arriva però dalla Germania. Il Ministro degli Esteri, durante una visita a Gerusalemme, parla di un Israele sempre più isolato e di un processo politico verso il riconoscimento della Palestina, che deve iniziare al più presto. Per il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, il cambio di rotta degli alleati dell'ONU è un errore, una ricompensa per Hamas. Quello che succede a Gaza è terribile, ha detto il presidente, sottolineando che sarebbe proprio Hamas a rubare il cibo nella striscia. La condizione dei paesi europei rimane però il rilascio degli ostaggi. Nelle scorse ore la Jihad islamica ha pubblicato un nuovo video di un ostaggio. Emaciato e malnutrito, il gruppo avrebbe perso i contatti con i suoi carcerieri. .