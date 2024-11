Trump, la nomina per il tesoro si complica

Biden vuole scatenare la terza guerra mondiale. La posizione trumpiana sul via libera a Kiev per l'utilizzo dei missili a lunga gittata è così sintetizzata dal figlio di Trump, Don Jr. Il Presidente eletto, al momento, si concentra su altro. L'immigrazione, per esempio. Trump conferma di essere pronto a dichiarare lo stato d'emergenza utilizzando l'esercito per deportare gli illegali. In America l'uso dell'esercito a scopi civili è vietato, e il progetto di Trump è destinato ad alimentare un'inevitabile battaglia legale. Se per quanto riguarda l'immigrazione Trump sembra aver già riempito tutti i posti cruciali del proprio Gabinetto, la scelta del Segretario al Tesoro è in stallo. Tra i candidati entra in scena il senatore del Tennessee Bill Hagerty. Tutti i papabili dovrebbero incontrare Trump in Florida nei prossimi giorni. Arriva intanto il nome del Ministro dei Trasporti: Sean Duffy, ex rappresentante del Wisconsin e volto di Fox News. Le nomine che agitano lo staff del Presidente eletto agitano anche il Congresso. Mercoledì si riunisce la Commissione Etica della Camera, alla quale i democratici, ma non solo, chiedono di pubblicare il rapporto su Matt Gaetz, nominato Ministro della Giustizia ma accusato, fra l'altro, di rapporti sessuali con una minorenne. Trump ha rinnovato la fiducia a Pete Hegseth, scelto per il Pentagono prima che venisse fuori una vecchia accusa di stupro. In privato Trump avrebbe ammesso che alcune delle sue scelte potrebbero avere vita breve in Senato, ma per alcuni l'idea è quella di proporre nomi così estremi da spingere alla fine i senatori ad accettare poi qualunque piano B. Trump, inoltre, potrebbe utilizzare una clausola che permette le nomine temporanee quando il Senato non è in sessione. Passata l'euforia della vittoria, il clima si fa teso a Mar a Lago. Si parla di un violento scontro tra Elon Musk e il fedelissimo legale di Trump Boris Epshteyn. Un litigio che non guasta il legame del first buddy, l'amico numero uno, con Trump, se è vero che il Presidente eletto ha in programma di assistere a un lancio di SpaceX al confine con il Messico.